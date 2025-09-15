Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Лицензии за зарплаты от 16 000 грн. С 1 октября алкоголь и табак будут продавать по новым правилам. Как это отразится на ценах?

Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

2 хв читання

алкоголь і цигарки /Иллюстрация Shutterstock

Наибольший риск новых правил несут мелкие торговые точки, отмечает CEO Nemiroff Юрий Сорочинский. Фото Иллюстрация Shutterstock

С октября 2025-го Государственная налоговая служба будет проверять по официальной отчетности, платят ли лицензиаты – продавцы алкоголя и табака – не менее 16 000 грн работникам. В некоторых случаях требование ниже – 12 000 грн. В случае невыполнения лицензию отберут. Кто в зоне риска?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Продавцов алкоголя и табака ждет новое регулирование со стороны государства. С 1 октября 2025 года вступит в силу Закон №4536-IX, устанавливающий порог средней официальной зарплаты продавцам на уровне двух минимальных – 16 000 грн, в исключениях – полторы, 12 000 грн.

ГНС будет иметь право сверять данные с отчетностью и отбирать лицензии у тех, кто не соблюдает требования.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні