С октября 2025-го Государственная налоговая служба будет проверять по официальной отчетности, платят ли лицензиаты – продавцы алкоголя и табака – не менее 16 000 грн работникам. В некоторых случаях требование ниже – 12 000 грн. В случае невыполнения лицензию отберут. Кто в зоне риска?
Продавцов алкоголя и табака ждет новое регулирование со стороны государства. С 1 октября 2025 года вступит в силу Закон №4536-IX, устанавливающий порог средней официальной зарплаты продавцам на уровне двух минимальных – 16 000 грн, в исключениях – полторы, 12 000 грн.
ГНС будет иметь право сверять данные с отчетностью и отбирать лицензии у тех, кто не соблюдает требования.
