З жовтня 2025-го Державна податкова служба перевірятиме за офіційною звітністю, чи платять ліцензіати – продавці алкоголю і тютюну – щонайменше 16 000 грн працівникам. У деяких випадках вимога нижча – 12 000 грн. У разі невиконання – ліцензію заберуть. Хто в зоні ризику?

На продавців алкоголю і тютюну чекають нові регулювання з боку держави. З 1 жовтня 2025-го набуде чинності Закон №4536-IX. Він встановлює поріг середньої офіційної зарплати продавцям на рівні двох мінімальних – 16 000 грн, у винятках – півтори, 12 000 грн.

ДПС матиме право звіряти дані зі звітністю і відбирати ліцензії у тих, хто не дотримується вимог.