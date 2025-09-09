Forbes Digital підписка
«Логистика на день-два дольше». Россияне вывели из строя перевозку грузов по Крюковскому мосту через Днепр. Как бизнес решает проблему?

Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Крюківський міст у Кременчуці /пресс-служба АО «Укрзалізниця»

В ночь на 7 сентября Россия нанесла десятки ударов по Кременчугу и серьезно повредила Крюковский мост – единственную переправу через Днепр не только для города на 200 000 жителей, но и для промышленного региона на десятки километров. Каковы последствия атаки для бизнеса?

«В городе прозвучали десятки взрывов – вероятно, наибольшее количество за время войны», – рассказывает Forbes Ukraine о ночи на 7 сентября один из кременчугских предпринимателей на правах анонимности, чтобы не стать жертвой врага при последующих обстрелах.

В результате атаки Крюковский мост – единственный двухъярусный автомобильно-железнодорожный переход через Днепр, соединяющий правобережный Крюков и левобережную часть Кременчуга, – получил существенные повреждения. Разорвать город полностью враг смог ненадолго – уже к 20:00 на переправе возобновили движение легкового и общественного транспорта.

