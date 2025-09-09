Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:49 хвилин
В ночь на 7 сентября Россия нанесла десятки ударов по Кременчугу и серьезно повредила Крюковский мост – единственную переправу через Днепр не только для города на 200 000 жителей, но и для промышленного региона на десятки километров. Каковы последствия атаки для бизнеса?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
«В городе прозвучали десятки взрывов – вероятно, наибольшее количество за время войны», – рассказывает Forbes Ukraine о ночи на 7 сентября один из кременчугских предпринимателей на правах анонимности, чтобы не стать жертвой врага при последующих обстрелах.
В результате атаки Крюковский мост – единственный двухъярусный автомобильно-железнодорожный переход через Днепр, соединяющий правобережный Крюков и левобережную часть Кременчуга, – получил существенные повреждения. Разорвать город полностью враг смог ненадолго – уже к 20:00 на переправе возобновили движение легкового и общественного транспорта.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.