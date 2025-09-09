Прослухати матеріал
У ніч на 7 вересня Росія завдала десятків ударів по Кременчуку та серйозно пошкодила Крюківський міст – єдину переправу через Дніпро не лише для міста на 200 000 мешканців, а й для промислового регіону на десятки кілометрів. Які наслідки атаки для бізнесу?
«У місті пролунали десятки вибухів – мабуть, найбільше за час війни», – розповідає Forbes Ukraine про ніч на 7 вересня один із кременчуцьких підприємців на правах анонімності, щоб не стати жертвою ворога під час наступних обстрілів.
Внаслідок атаки Крюківський міст – єдиний двоярусний автомобільно-залізничний перехід через Дніпро, що з’єднує правобережний Крюків і лівобережну частину Кременчука, – зазнав значних ушкоджень. Розірвати місто повністю ворог зміг ненадовго – вже до 20:00 на переправі відновили рух легкового та громадського транспорту.
