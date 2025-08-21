После переговоров о мире между президентом США Трампом и Путиным Россия ударила по одному из крупнейших американских инвесторов в Украине – заводу Flex International в Мукачево, производящему электронику для Google, Nike, Lenovo, Philips и Nespresso. Материнская компания вложила в завод около $65 млн, выручка предприятия за 2024 год – 1,72 млрд грн. Что это значит для одного из крупнейших предприятий Закарпатья?