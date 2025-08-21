Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Американський завод Flex у Мукачеві /из открытых источников
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Одна из самых крупных американских инвестиций в Украине». Россияне ударили по заводу Flex в Мукачево. Каковы последствия атаки

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Россияне попали в завод Flex в Мукачево. Каковы последствия атаки Фото из открытых источников

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:34 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:34

После переговоров о мире между президентом США Трампом и Путиным Россия ударила по одному из крупнейших американских инвесторов в Украине – заводу Flex International в Мукачево, производящему электронику для Google, Nike, Lenovo, Philips и Nespresso. Материнская компания вложила в завод около $65 млн, выручка предприятия за 2024 год – 1,72 млрд грн. Что это значит для одного из крупнейших предприятий Закарпатья?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Государство готово помогать в восстановлении завода «Флекстроникс» американской компании Flex, пострадавшего от российской ракетной атаки в ночь на 21 августа, уверяет замглавы Офиса президента Виктор Микита.

В результате удара на предприятии Flex произошел масштабный пожар, написал городской голова Мукачево Андрей Балога в своем Telegram. Несмотря на эвакуацию 600 работников ночной смены, известно о 12 пострадавших.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні