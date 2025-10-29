Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Маржинальность бизнеса – до 25%». Интермодальные перевозки растут на треть ежегодно. Чем этот рынок привлекает «Лемтранс» Ахметова и международных игроков

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Лемтранс /предоставлено пресс-службой

Как «Лемтранс» Ахметова и международные HHLA и MSC зарабатывают на контейнерных перевозках Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:12 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:12

Несмотря на войну, бизнес продолжает инвестировать в развитие интермодальной логистики: в мае швейцарская MSC приобрела 50% украинского оператора интермодальной логистики N’Unit, в июне немецкая логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – 60% акций терминала на Закарпатье. «Лемтранс» Рината Ахметова с 2022-го построила три новых терминала. Будет ли продолжение?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Работа кипит. К концу октября обновленный терминал может заработать», – говорит глава закарпатского села Батево Дмитрий Тараненко.

В июне 60% акций ООО «Интермодальный терминал «Евробридж» в Батево приобрела немецкая логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні