Несмотря на войну, бизнес продолжает инвестировать в развитие интермодальной логистики: в мае швейцарская MSC приобрела 50% украинского оператора интермодальной логистики N’Unit, в июне немецкая логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – 60% акций терминала на Закарпатье. «Лемтранс» Рината Ахметова с 2022-го построила три новых терминала. Будет ли продолжение?
«Работа кипит. К концу октября обновленный терминал может заработать», – говорит глава закарпатского села Батево Дмитрий Тараненко.
В июне 60% акций ООО «Интермодальный терминал «Евробридж» в Батево приобрела немецкая логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).
