Попри війну, бізнес продовжує інвестувати в розбудову інтермодальної логістики: у травні швейцарська MSC придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’Unit, у червні німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – 60% акцій терміналу на Закарпатті. «Лемтранс» Ріната Ахметова з 2022-го розбудувала три нових термінали. Чи буде продовження?
«Робота кипить. На кінець жовтня оновлений термінал може запрацювати», – каже голова закарпатського села Батьово Дмитро Тараненко.
У червні 60% акцій ТОВ «Інтермодальний термінал «Євробрідж» у Батьово придбала німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).
