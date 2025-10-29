Попри війну, бізнес продовжує інвестувати в розбудову інтермодальної логістики: у травні швейцарська MSC придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’Unit, у червні німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – 60% акцій терміналу на Закарпатті. «Лемтранс» Ріната Ахметова з 2022-го розбудувала три нових термінали. Чи буде продовження?