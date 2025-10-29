Підписка від 49 грн
«Маржинальність бізнесу – до 25%». Інтермодальні перевезення зростають на третину щороку. Чим цей ринок вабить «Лемтранс» Ахметова та міжнародних гравців

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Лемтранс /надано пресслужбою

Як «Лемтранс» Ахметова та міжнародні HHLA і MSC заробляють на контейнерних перевезеннях Фото надано пресслужбою

Попри війну, бізнес продовжує інвестувати в розбудову інтермодальної логістики: у травні швейцарська MSC придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’Unit, у червні німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – 60% акцій терміналу на Закарпатті. «Лемтранс» Ріната Ахметова з 2022-го розбудувала три нових термінали. Чи буде продовження? 

«Робота кипить. На кінець жовтня оновлений термінал може запрацювати», – каже голова закарпатського села Батьово Дмитро Тараненко. 

У червні 60% акцій ТОВ «Інтермодальний термінал «Євробрідж» у Батьово придбала німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). 

