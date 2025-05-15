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«Стратегія на десятиліття вперед». Чому швейцарська MCS купила частку в логістичному бізнесі Єгора Гребеннікова та Ріната Ахметова. Інтервʼю з продавцем

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

MSC купує частину сухого порту в Україні /надано пресслужбою

«Дочка» контейнерного гіганта MSC стала партнером Ахметова. Що відомо (Єгор Гребенніков, співвласник групи ТІС) Фото надано пресслужбою

У травні 2025-го швейцарська Medlog SA, логістичний підрозділ контейнерного гіганта Mediterranean Shipping Company (MSC), завершила угоду на понад $15 млн, придбавши перші логістичні активи в Україні. Про деталі й наслідки угоди Forbes Ukraine розповів Єгор Гребенніков, частку в активах якого купила Medlog

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