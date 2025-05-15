«Стратегія на десятиліття вперед». Чому швейцарська MCS купила частку в логістичному бізнесі Єгора Гребеннікова та Ріната Ахметова. Інтервʼю з продавцем

У травні 2025-го швейцарська Medlog SA, логістичний підрозділ контейнерного гіганта Mediterranean Shipping Company (MSC), завершила угоду на понад $15 млн, придбавши перші логістичні активи в Україні. Про деталі й наслідки угоди Forbes Ukraine розповів Єгор Гребенніков, частку в активах якого купила Medlog
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