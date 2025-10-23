Прослухати матеріал
Тренд здорового образа жизни стимулирует развитие рынка функциональных напитков. Кто из украинских компаний уже разглядел перспективную нишу, потенциал которой оценивается в $100-150 млн в год?
«Рынок многофункциональных вод будет расти год от года Х10 и может откусить 10-15% от рынка столовых», – считает владелец «Аква-Миргорода» Олег Мищенко. В 2024 году его компания выпустила на рынок воду «Aqua-Миргород D3» с витамином D.
Функциональные напитки – это вода с добавлением витаминов, минералов, электролитов, адаптогенов, ботанических экстрактов. Под это определение попадает также комбуча – ферментированный напиток на основе чайного гриба. Ее продажи растут в Украине и мире.
