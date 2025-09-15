Європейський банк реконструкції та розвитку надасть ТОВ «Карпатські мінеральні води» кредит на суму €11 млн для фінансування будівництва нового заводу з виробництва напоїв у Львівській області. Про це йдеться на сайті фінустанови. Загальна вартість проєкту становить €24 млн.

Деталі

Потужність підприємства складе 200 млн пляшок на рік. За інформацією ЄБРР, сучасне обладнання нового заводу значно підвищить ресурсоефективність порівняно з чинним виробництвом, що сприятиме зростанню конкурентоспроможності, ефективності та екологічності діяльності групи «КМВ».

Кредит було схвалено радою директорів банку 5 серпня, після чого планується підписання відповідних документів.

У рамках проєкту група «КМВ» зобов’язана провести гідрогеологічне дослідження протягом перших трьох років експлуатації заводу для визначення безпечного обсягу водозабору, а також впровадити автоматичний моніторинг рівня ґрунтових вод і водозабору на свердловинах.

Проєкт підтримується гарантією покриття першої втрати від Європейського Союзу через Ukraine Investment Framework (UIF). Частина витрат на передінвестиційний юридичний та екологічно-соціальний аналіз буде профінансована Фондом співробітництва Японії та ЄБРР.

Крім того, «КМВ» отримає грант за програмою ЄБРР «Стимулювання інвестицій у людський капітал» (HCII), який покриє до 50% витрат на модернізацію обладнання, інфраструктури та підвищення доступності робочих місць. Грантове фінансування надасть Фонд Японії та ЄБРР або тайванський донор. Також очікується грант FINTECC у межах програми «EU4Climate» на закупівлю енергоефективного обладнання для розливу.

Контекст

ТОВ «КМВ» є частиною однойменної групи, що займає провідні позиції на українському ринку безалкогольних напоїв, виробляючи мінеральну воду, ароматизовану воду, енергетичні напої та снеки.

За даними YouControl, у першій половині 2025 року ТОВ «КМВ» збільшило виторг в 2,3 раза – до 277,20 млн грн, а чистий прибуток – у 8,2 раза, до 140,69 млн грн. Бенефіціарами компанії є Сергій Петрович Устенко (83,77%) та Петро Іванович Устенко (16,23%).

Виторг ТОВ «ТД «КМВ» Сергія Устенка за перше півріччя 2025 року зріс на 18,5% – до 1 млрд 71,47 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився в 2,4 раза – до 61,17 млн грн.

Згідно з сайтом «Карпатських мінеральних вод», компанія розпочала діяльність у 1996 році з розливу мінеральної води ТМ «Карпатська Джерельна». У 2002 році вона була реорганізована в завод із виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв. Того ж року розпочато випуск солодких газованих напоїв ТМ «Фруктова Джерельна» і ТМ «Соковинка», а в 2016 році – енергетичного напою ТМ «Dragon».