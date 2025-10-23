Тренд на здоровий спосіб життя стимулює розвиток ринку функціональних напоїв. Хто з українських компаній вже розгледів перспективну нішу, потенціал якої оцінюється у $100-150 млн на рік?

«Ринок функціональних вод зростатиме рок до року Х10 і може відкусити 10-15% від ринку столових», – вважає власник «Аква-Миргород» Олег Міщенко. В 2024 році його компанія випустила на ринок воду «Aqua-Миргород D3» з вітаміном D.

Функціональні напої – це вода з доданням вітамінів, мінералів, електролітів, адаптогенів, ботанічних екстрактів. Під це визначення також потрапляє комбуча – ферментований напій на основі чайного гриба. Її продажі зростають в Україні та світі.