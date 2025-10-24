Прослухати матеріал
С 29 октября Украина будет экспортировать в ЕС продовольствие по новым правилам. Что изменится и как к этому готовятся украинские агропроизводители ИМК, Beehive и Avesterra Group?
«Теперь очевидная для нас стратегия – переориентация экспорта пшеницы», – говорит СЕО ИМК Александр Вержиховский после того, как ознакомился с новым торговым соглашением между Украиной и ЕС, принятым 14 октября.
В прошлом году Украина экспортировала в ЕС 6,4 млн т пшеницы на $1,1 млрд. С 29 октября годовая беспошлинная квота будет в пять раз меньше – 1,3 млн т. «Это однозначно негативно повлияет на производителей и экспортеров», – говорит Вержиховский. Пшеница – четверть экспорта ИМК.
