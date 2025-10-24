Підписка від 49 грн
Мінус $1,1 млрд валютної виручки. Нова торгова угода з ЄС вдарить по українських аграріях. Як вони відповідатимуть на виклик?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

ЄС квоти мита експорт /Getty Images

Україна може втратити $1,1 млрд внаслідок припинення дії безмитного режиму торгівлі з ЄС та запровадження нових тарифних квот, за підрахунками ІЕД Фото Getty Images

З 29 жовтня Україна експортуватиме в ЄС продовольство за новими правилами. Що зміниться і як до цього готуються українські агровиробники ІМК, Beehive та Avesterra Group?

«Тепер очевидна для нас стратегія – переорієнтація експорту пшениці», – каже СЕО ІМК Олександр Вержиховський після того, як ознайомився з новою торговельною угодою між Україною і ЄС, яка була ухвалена 14 жовтня. 

Торік Україна експортувала в ЄС 6,4 млн т пшениці на $1,1 млрд. З 29 жовтня річна безмитна квота буде в пʼять разів меншою – 1,3 млн т. «Це однозначно негативно вплине на виробників та експортерів», – каже Вержиховський. Пшениця – чверть експорту ІМК.

