З 29 жовтня Україна експортуватиме в ЄС продовольство за новими правилами. Що зміниться і як до цього готуються українські агровиробники ІМК, Beehive та Avesterra Group?
«Тепер очевидна для нас стратегія – переорієнтація експорту пшениці», – каже СЕО ІМК Олександр Вержиховський після того, як ознайомився з новою торговельною угодою між Україною і ЄС, яка була ухвалена 14 жовтня.
Торік Україна експортувала в ЄС 6,4 млн т пшениці на $1,1 млрд. З 29 жовтня річна безмитна квота буде в пʼять разів меншою – 1,3 млн т. «Це однозначно негативно вплине на виробників та експортерів», – каже Вержиховський. Пшениця – чверть експорту ІМК.
