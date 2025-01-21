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energy storage ДТЕК /пресс-служба ДТЭК
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«Самая большая батарейка» Восточной Европы. ДТЭК строит energy storage на 200 МВт за €140 млн. Что может помешать?

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

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Батареи ДТЭК на 200 МВт должны усилить энергосистему Украины уже осенью 2025 года. Фото пресс-служба ДТЭК

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ДТЭК планирует построить в Украине шесть промышленных накопителей электроэнергии мощностью 200 МВт и стать самым крупным игроком в Восточной Европе. Дедлайн строительства – жесткий: установку необходимо ввести в эксплуатацию до октября по контракту с «Укрэнерго». Риски – не меньше: energy storage могут стать целями для ударов РФ. Успеет ли ДТЭК, что со страхованием от военных рисков и как батарейки помогут энергосистеме?

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200-мегаваттный комплекс из шести стореджей (мощность каждого – от 20 до 50 МВт) должен стать самой большой системой хранения электроэнергии в Восточной Европе, говорится в пресс-релизе ДТЭК.

Батарейки будут балансировать энергосистему, загружаясь и разгружаясь по указаниям диспетчеров «Укрэнерго» за доли секунды. Это в сотни раз быстрее крупных электростанций – ТЭС и ГЭС, которые регулярно подвергаются обстрелам.

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