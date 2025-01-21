«Найбільша батарейка» Східної Європи. ДТЕК будує energy storage на 200 МВт за €140 млн. Що може стати на заваді? 

ДТЕК планує побудувати в Україні шість промислових накопичувачів електроенергії потужністю 200 МВт і стати найбільшим гравцем у Східній Європі. Дедлайн будівництва – жорсткий: установку необхідно ввести в експлуатацію до жовтня, за контрактом з «Укренерго». Ризики – не менші: energy storage можуть стати цілями для ударів РФ. Чи встигне ДТЕК, що зі страхуванням від воєнних ризиків та як батарейки допоможуть енергосистемі?