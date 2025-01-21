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energy storage ДТЕК /пресслужба ДТЕК
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«Найбільша батарейка» Східної Європи. ДТЕК будує energy storage на 200 МВт за €140 млн. Що може стати на заваді? 

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Батареї ДТЕК на 200 МВт мають посилити енергосистему України вже восени 2025 року. Фото пресслужба ДТЕК

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ДТЕК планує побудувати в Україні шість промислових накопичувачів електроенергії потужністю 200 МВт і стати найбільшим гравцем у Східній Європі. Дедлайн будівництва – жорсткий: установку необхідно ввести в експлуатацію до жовтня, за контрактом з «Укренерго». Ризики – не менші: energy storage можуть стати цілями для ударів РФ. Чи встигне ДТЕК, що зі страхуванням від воєнних ризиків та як батарейки допоможуть енергосистемі?

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200-мегаватний комплекс із шести стореджів (потужність кожного – від 20 до 50 МВт) має стати найбільшою системою зберігання електроенергії в Східній Європі, йдеться в пресрелізі ДТЕК.

Батарейки балансуватимуть енергосистему, завантажуючись і розвантажуючись за вказівками диспетчерів «Укренерго» за долі секунди. Це в сотні разів швидше за великі електростанції – ТЕС і ГЕС, які регулярно піддаються обстрілам.

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