Доставщик рекламы. «Новая почта» начала продавать свои площадки под рекламные интеграции. Сколько она будет на этом зарабатывать

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Посылка с «Новой почты» теперь может прийти с рекламой сторонней компании. Цена вопроса для рекламодателя – от 2 грн. Под рекламу самый большой почтово-логистический оператор страны будет сдавать всё: экраны отделений, примерочные, почтоматы, сайт, приложение и даже Viber-рассылку. Как это изменит правила игры на рекламном рынке
Группа компаний Nova начала сдавать под чужие промо свои цифровые и офлайн-площадки, подтвердила Forbes Ukraine пресс-служба Nova после публикации dev.ua 15 января.
Компания предлагает бизнесу десятки способов разместить свой логотип и сообщения, которые увидит ее аудитория. Помогают два агентства: Admixer Advertising, которое отвечает за диджитал-направление, и Megapolis – продает брендирование почтоматов, в примерочных и на упаковке.
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