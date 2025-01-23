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Доставщик рекламы. «Новая почта» начала продавать свои площадки под рекламные интеграции. Сколько она будет на этом зарабатывать

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Посилки від «Нової пошти» /пресс-служба Новой Почты

Посылки от «Новой почты» Фото пресс-служба Новой Почты

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Посылка с «Новой почты» теперь может прийти с рекламой сторонней компании. Цена вопроса для рекламодателя – от 2 грн. Под рекламу самый большой почтово-логистический оператор страны будет сдавать всё: экраны отделений, примерочные, почтоматы, сайт, приложение и даже Viber-рассылку. Как это изменит правила игры на рекламном рынке

Группа компаний Nova начала сдавать под чужие промо свои цифровые и офлайн-площадки, подтвердила Forbes Ukraine пресс-служба Nova после публикации dev.ua 15 января.

Компания предлагает бизнесу десятки способов разместить свой логотип и сообщения, которые увидит ее аудитория. Помогают два агентства: Admixer Advertising, которое отвечает за диджитал-направление, и Megapolis – продает брендирование почтоматов, в примерочных и на упаковке.

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