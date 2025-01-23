Доставщик рекламы. «Новая почта» начала продавать свои площадки под рекламные интеграции. Сколько она будет на этом зарабатывать

Посылка с «Новой почты» теперь может прийти с рекламой сторонней компании. Цена вопроса для рекламодателя – от 2 грн. Под рекламу самый большой почтово-логистический оператор страны будет сдавать всё: экраны отделений, примерочные, почтоматы, сайт, приложение и даже Viber-рассылку. Как это изменит правила игры на рекламном рынке