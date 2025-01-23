Доставник реклами. «Нова пошта» почала продавати свої майданчики під рекламні інтеграції. Скільки вона на цьому зароблятиме

Посилка з «Нової пошти» відтепер може прийти з рекламою сторонньої компанії. Ціна питання для рекламодавця – від 2 грн. Під рекламу найбільший поштово-логістичний оператор країни здаватиме все: екрани відділень, примірочні, поштомати, сайт, застосунок і навіть Viber-розсилку. Як це змінить правила гри на рекламному ринку

Група компаній Nova почала здавати під чужі промо власні цифрові та офлайн-майданчики, підтвердила Forbes Ukraine пресслужба Nova після публікації dev.ua 15 січня.

Компанія пропонує бізнесу десятки способів розмістити власний логотип та повідомлення, які побачить її аудиторія. Допомагають дві агенції: Admixer Advertising, яка відповідає за диджитал-напрямок, та Megapolis – продає брендування поштоматів, в примірочних та на пакованні.