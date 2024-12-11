«Обойти протекционизм европейского рынка». Почему МХП Косюка хочет купить испанскую Uvesa, какая стоимость сделки и когда она будет закрыта. Подробности

Крупнейший производитель курятины в Украине, агрохолдинг МХП Юрия Косюка, планирует купить одного из крупнейших производителей Испании – компанию Uvesa. Что стоит за сделкой стоимостью в сотни миллионов долларов?

К 12:00 11 декабря акции МХП на Лондонской бирже подскочили на 3,77%, к рекордным с июня 2022-го €4,4/шт. Рынок с позитивом встретил публичное предложение крупнейшего украинского производителя курятины о приобретении испанской Uvesa, которая входит в 30 крупнейших производителей курятины в Европе, согласно рейтингу WattPoultry.Top Companies. «Как инвестор я отношусь к этой сделке положительно», – говорит владелец около 0,4% акций МХП Андрей Нестерук.

МХП по объемам производства курятины входит в топ-10 компаний мира, согласно рейтингу WattPoultry.Top Companies. Кроме мощностей в Украине, есть фабрики в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. В прошлом году выручка МХП составила $3 млрд при прибыли в $142 млн.