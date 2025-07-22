Росія чотири рази знищувала частину бізнесу UBC Group Ігоря Гуменного . 17 липня в результаті атаки «Шахедів» вщент вигорів завод GreenCool групи у Вінниці. До цього РФ тричі била по підприємствах UBC в Харкові. Знищила два заводи та два склади з готовою продукцією. У 2022 році група втратила 40% виторгу, за наступні два роки вдалось майже відновити довійськові показники. Як бізнес Гуменного працює попри систематичне руйнування?

17 липня 2025 року російські «Шахеди» влучили у вінницький завод GreenCool, який виготовляє холодильні шафи та морозильні камери. Завод належить UBC Group Ігоря Гуменного – одного зі світових лідерів з виробництва холодильної техніки для напоїв і продуктів.

Від початку війни це вже четверний напад Росії на бізнес Гуменного. У 2022 році цей виробник холодильного обладнання втратив два заводи, через що виторг впав на 40%. Навесні 2025 року завод UBC Group у Харкові, що випускає брендовані парасолі, барні меблі та іншу продукцію для HoReCa, атакували шість російських «Шахедів». Також на початку війни ворог знищив два склада UBC з готовою продукцією.