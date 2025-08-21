Прослухати матеріал
Після переговорів про мир між президентом США Трампом та Путіним Росія вдарила по одному з найбільших американських інвесторів в Україні – заводу Flex International у Мукачеві, що виробляє електроніку для Google, Nike, Lenovo, Philips та Nespresso. Материнська компанія вклала в завод близько $65 млн, виторг підприємства за 2024 рік – 1,72 млрд грн. Що це означає для одного з найбільших підприємств Закарпаття?
Держава готова допомагати у відновленні заводу «Флекстронікс» американської компанії Flex, який постраждав від російської ракетної атаки у ніч на 21 серпня, запевняє заступник голови Офісу президента Віктор Микита.
Внаслідок удару на підприємстві Flex сталась масштабна пожежа, написав міський голова Мукачева Андрій Балога у своєму Telegram. Попри евакуацію 600 працівників нічної зміни, відомо про 12 постраждалих.
