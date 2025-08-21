Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Американський завод Flex у Мукачеві /з відкритих джерел
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Одна з найбільших американських інвестицій в Україні». Росіяни вдарили по заводу Flex у Мукачеві. Які наслідки атаки

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Росіяни влучили в завод Flex у Мукачеві. Які наслідки атаки Фото з відкритих джерел

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:34 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:34

Після переговорів про мир між президентом США Трампом та Путіним Росія вдарила по одному з найбільших американських інвесторів в Україні – заводу Flex International у Мукачеві, що виробляє електроніку для Google, Nike, Lenovo, Philips та Nespresso. Материнська компанія вклала в завод близько $65 млн, виторг підприємства за 2024 рік – 1,72 млрд грн. Що це означає для одного з найбільших підприємств Закарпаття? 

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Держава готова допомагати у відновленні заводу «Флекстронікс» американської компанії Flex, який постраждав від російської ракетної атаки у ніч на 21 серпня, запевняє заступник голови Офісу президента Віктор Микита. 

Внаслідок удару на підприємстві Flex сталась масштабна пожежа, написав міський голова Мукачева Андрій Балога у своєму Telegram. Попри евакуацію 600 працівників нічної зміни, відомо про 12 постраждалих.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні