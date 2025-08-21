В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударами оказались Львов, Мукачево, Луцк, Запорожье и Днепропетровск. Есть погибшие, раненые и масштабные разрушения. Под удар попал завод «Флэкстроникс» американской компании Flex International – одного из мировых лидеров по контрактному производству электроники.