В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударами оказались Львов, Мукачево, Луцк, Запорожье и Днепропетровск. Есть погибшие, раненые и масштабные разрушения. Под удар попал завод «Флэкстроникс» американской компании Flex International – одного из мировых лидеров по контрактному производству электроники.
Подробности
- Мукачево (Закарпатская область). Есть попадание по территории одного из предприятий: возник пожар, жителей призвали не выходить на улицу и закрывать окна. По данным городского совета, известно о 12 пострадавших, 10 госпитализированы. Пятеро остаются в стационаре.
- Как сообщил депутат Ужгородского городского совета, россияне попали в завод Flex на окраине Мукачево. К моменту удара на заводе находились около 600 работников ночной смены. Их удалось эвакуировать. Завод Flex был запущен в Украине 13 лет назад. Его производственные мощности занимают площадь 55 000 кв. м. На предприятии работают более 2600 человек.
- «В воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья. Прошу всех жителей в направлении распространения дыма закрыть окна и двери, а также удержаться от выхода на улицу без необходимости», – написал в Facebook глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.
- Львов. Зафиксированы возгорания и разрушения на ул. Елены Степановны, уточняется информация о других местах. Взрывной волной повреждены десятки домов – окна и крыши. По данным мэра города Андрея Садового, погиб один человек, трое ранены.
- Луцк. В результате атаки БпЛА и ракеты пострадавших и погибших нет. Все последствия атаки еще уточняются, сообщил мэр Игорь Полищук.
- Запорожье. Два ракетных удара по городу. Повреждена промышленная инфраструктура, восемь многоэтажек и два частных дома (выбиты окна, разрушены балконы и кровли), сообщил председатель ОВА Иван Федоров.
- Днепропетровщина. Павлоградский район: в Юрьевской общине дроновая атака вызвала пожар, пострадал 48-летний мужчина. В Никопольском районе повреждены пять частных домов, пять хозяйственных построек, авто, газопровод и линии электропередач. Синельниковский район: в Межевской и Покровской общинах горят предприятия и газопровод. Днепровский район: в Царичанской общине дрон разрушил частный дом и задел линию электропередач, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.
Контекст
Силы ПВО во время массированной комбинированной атаки в ночь на 21 августа сбили и подавили 546 ударных БпЛА, одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал», 18 крылатых ракет Х-101 и 12 крылатых ракет «Калибр», зафиксировано попадание в 11 локациях. В общей сложности Россия применила 614 средств воздушного нападения: 574 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов; четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»; две баллистические ракеты Искандер-М/KN-2; 19 крылатых ракет Х-101; одну ракету неустановленного типа.
