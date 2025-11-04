Прослухати матеріал
Каждый украинец будет иметь право на 3000 км бесплатных поездок по железной дороге, объявил 1 ноября президент Владимир Зеленский. Когда и как это будет действовать – неизвестно. Программа прорабатывается, уточняет пресс-служба УЗ. Известно наверняка, что решение влетит госбюджету в копейку. Насколько ощутимо и какую пользу программа может принести «Укрзализныце»?
«Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от «Укрзализныци» – «УЗ-3000». Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать ж/д маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в субботу, 1 ноября.
Детали программы нет. «Механика прорабатывается», – сообщила пресс-служба УЗ 2 ноября.
