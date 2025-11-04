Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Спасение или популизм? Правительство оплатит каждому украинцу 3000 км поездок по железной дороге. Чем это поможет убыточной УЗ

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

2 хв читання

Безкоштовні квитки УЗ /пресс-служба «Укрзализныци»

Программа может иметь положительный эффект для УЗ, но следует учитывать и риски, говорит Евгений Кравцов, СЕО УЗ в 2016–2019 годах. Фото пресс-служба «Укрзализныци»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:33

Каждый украинец будет иметь право на 3000 км бесплатных поездок по железной дороге, объявил 1 ноября президент Владимир Зеленский. Когда и как это будет действовать – неизвестно. Программа прорабатывается, уточняет пресс-служба УЗ. Известно наверняка, что решение влетит госбюджету в копейку. Насколько ощутимо и какую пользу программа может принести «Укрзализныце»?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от «Укрзализныци» – «УЗ-3000». Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать ж/д маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в субботу, 1 ноября.

Детали программы нет. «Механика прорабатывается», – сообщила пресс-служба УЗ 2 ноября.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні