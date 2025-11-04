Каждый украинец будет иметь право на 3000 км бесплатных поездок по железной дороге, объявил 1 ноября президент Владимир Зеленский. Когда и как это будет действовать – неизвестно. Программа прорабатывается, уточняет пресс-служба УЗ. Известно наверняка, что решение влетит госбюджету в копейку. Насколько ощутимо и какую пользу программа может принести «Укрзализныце»?