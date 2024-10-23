«Пʼяна вишня» вместо «Двух голубцов». Где тестировать новое заведение, факап за $1 млн и почему предприниматели пользуются ФЛП? Правила бизнеса соучредителя ресторанного холдинга !FEST Андрея Худо

Как соучредитель ресторанного холдинга !FEST, в который входят «Криївка», «Пʼяна вишня», «Реберня», «Майстерня шоколаду» и другие заведения, выбирает, где, как и с кем открывать новый бизнес? Правила Андрея Худо

Сложно найти украинца, который ни разу не был в заведениях ресторанного холдинга эмоций !FEST, созданного львовянином Андреем Худо, 46, с партнерами Дмитрием Герасимовым и Юрием Назаруком. Ежегодно их рестораны и бары принимают около 20 млн посетителей, утверждает Худо.

В холдинге 170 заведений, работающих почти в полсотни городов Украины, а также в Азербайджане и странах ЕС (данные на август 2024-го). Самые известные – сеть баров «Пʼяна вишня», рестораны «Реберня» и кондитерские «Львівська майстерня шоколаду». Часть заведений работает по франчайзингу.