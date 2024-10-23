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«Пʼяна вишня» замість «Двох голубців». Де тестувати новий заклад, факап за $1 млн та чому підприємці користуються ФОП? Правила бізнесу співзасновника ресторанного холдингу !FEST Андрія Худо

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

5 хв читання

Андрій Худо, !FEST /Євген Хіль для Forbes Україна

Андрій Худо, !FEST Фото Євген Хіль для Forbes Україна

Як співзасновник ресторанного холдингу !FEST, до якого входять «Криївка», «Пʼяна вишня», «Реберня», «Майстерня шоколаду» та інші заклади, обирає, де, як та з ким відкривати новий бізнес? Правила Андрія Худо

Складно знайти українця, який жодного разу не був у закладах ресторанного холдингу емоцій !FEST, що його створив львів’янин Андрій Худо, 46, із партнерами Дмитром Герасімовим та Юрієм Назаруком. Щороку їхні ресторани та бари приймають приблизно 20 млн відвідувачів, стверджує Худо.

У холдингу 170 закладів, які працюють у майже пів сотні міст України, а також в Азербайджані та країнах ЄС (дані на серпень 2024-го). Найвідоміші – мережа барів «П’яна вишня», ресторани «Реберня» та кондитерські «Львівська майстерня шоколаду». Частина закладів працює за франчайзингом.

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