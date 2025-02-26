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Цельнефть. Украина более 100 раз успешно атаковала российскую нефтяную инфраструктуру. Чего удалось добиться – карта

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

1 хв читання

Мапа НПЗ РФ у 2025 році, до яких долетіли українські дрони. /Інфографика Алины Кохан для Forbes Ukraine

Силы обороны Украины за три года полномасштабной войны поразили десятки российских НПЗ и нефтебаз, которыми враг питает логистику своей армии. Фото Інфографика Алины Кохан для Forbes Ukraine

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Десятки НПЗ и нефтебаз в России горели за годы полномасштабной войны от ударов украинских Сил обороны. Хотя в результате атак РФ сократила переработку до 12-летнего минимума, экспортные поступления от нефти и нефтепродуктов выросли на 2%. Какие именно объекты нефтяной промышленности РФ были поражены, каковы последствия обстрелов и чего ожидать в 2025 году?

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В ночь на 24 февраля Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – принадлежащий компании «Роснефть» Рязанский НПЗ. Это был, по меньшей мере, пятый успешный удар по этому заводу за время войны. В результате атаки предприятие приостановило работу.

Рязанский НПЗ в 2024-м переработал на бензин, дизель, мазут и авиационное топливо 13,1 млн т нефти, что составило почти 5% общей нефтепереработки в России.

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