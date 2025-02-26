Десятки НПЗ и нефтебаз в России горели за годы полномасштабной войны от ударов украинских Сил обороны. Хотя в результате атак РФ сократила переработку до 12-летнего минимума, экспортные поступления от нефти и нефтепродуктов выросли на 2%. Какие именно объекты нефтяной промышленности РФ были поражены, каковы последствия обстрелов и чего ожидать в 2025 году?

В ночь на 24 февраля Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – принадлежащий компании «Роснефть» Рязанский НПЗ. Это был, по меньшей мере, пятый успешный удар по этому заводу за время войны. В результате атаки предприятие приостановило работу.

Рязанский НПЗ в 2024-м переработал на бензин, дизель, мазут и авиационное топливо 13,1 млн т нефти, что составило почти 5% общей нефтепереработки в России.