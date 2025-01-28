НПЗ «Роснєфті» у Рязані зупинив роботу після ударів безпілотників – Reuters

Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня, повідомили агентству Reuters два джерела у галузі 27 січня. Вони повідомили, що на нафтопереробному заводі згоріло нафтосховище.
Ключові факти
- Серед пошкодженого обладнання були залізнична наливна естакада та установка гідроочищення, що використовується для видалення домішок із нафтопродуктів.
- «Залізничне вантажне обладнання було пошкоджено. Завантаження залізницею не проводилося, вони припинили переробку нафти», — сказало одне з джерел.
- Інше джерело повідомило, що відвантаження припинено з 24 січня, також підтвердивши, що завод було зупинено через неможливість відвантажувати нафтопродукти.
- «Роснєфть», якій належить завод, не прокоментувала ситуацію.
- Інші джерела в галузі повідомили, що до постачання палива можуть підключитися інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі.
- Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн. т (262 000 барелів на добу), або майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії у 2024 році.
- За даними джерела, було вироблено 2,2 млн т бензину, 3,4 млн т дизельного палива, 4,3 млн т мазуту та 1 млн т авіапалива.
Контекст
14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині росії на відстані від 200 до 1100 км. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані. Серед атакованих об’єктів: нафтобаза «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».
16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, також зазнав атаки, повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. У той же день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.
У ніч на 24 січня безпілотники здійснили серію атак на стратегічні об’єкти РФ. Зокрема, удари було завдано по нафтопереробному заводу (НПЗ) у Рязані та підприємству «Кремній Ел» в Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.
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