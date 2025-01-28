НПЗ «Роснєфті» у Рязані зупинив роботу після ударів безпілотників – Reuters

Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня, повідомили агентству Reuters два джерела у галузі 27 січня. Вони повідомили, що на нафтопереробному заводі згоріло нафтосховище.

Ключові факти

Серед пошкодженого обладнання були залізнична наливна естакада та установка гідроочищення, що використовується для видалення домішок із нафтопродуктів.

«Залізничне вантажне обладнання було пошкоджено. Завантаження залізницею не проводилося, вони припинили переробку нафти», — сказало одне з джерел.

Інше джерело повідомило, що відвантаження припинено з 24 січня, також підтвердивши, що завод було зупинено через неможливість відвантажувати нафтопродукти.

«Роснєфть», якій належить завод, не прокоментувала ситуацію.

Інші джерела в галузі повідомили, що до постачання палива можуть підключитися інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн. т (262 000 барелів на добу), або майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії у 2024 році.

За даними джерела, було вироблено 2,2 млн т бензину, 3,4 млн т дизельного палива, 4,3 млн т мазуту та 1 млн т авіапалива.

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Контекст

14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині росії на відстані від 200 до 1100 км. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані. Серед атакованих об’єктів: нафтобаза «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».

16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, також зазнав атаки, повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. У той же день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.

У ніч на 24 січня безпілотники здійснили серію атак на стратегічні об’єкти РФ. Зокрема, удари було завдано по нафтопереробному заводу (НПЗ) у Рязані та підприємству «Кремній Ел» в Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.