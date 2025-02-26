Десятки НПЗ та нафтобаз у Росії палали за роки повномасштабної війни від ударів українських Сил оборони. Хоча внаслідок атак РФ скоротила переробку до 12-річного мінімуму, експортні надходження від нафти і нафтопродуктів зросли на 2%. Які саме об’єкти нафтової промисловості РФ були уражені, які наслідки обстрілів і чого чекати у 2025 році?

В ніч на 24 лютого Сили оборони України атакували один із найбільших російських нафтопереробних заводів – Рязанський НПЗ, який належить компанії «Роснефть». Це був щонайменше п’ятий успішний удар по цьому заводу за час війни. Внаслідок атаки підприємство призупинило роботу.

Рязанський НПЗ у 2024-му переробив на бензин, дизель, мазут та авіаційне паливо 13,1 млн т нафти, що склало майже 5% загальної нафтопереробки в Росії.