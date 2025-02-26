Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Ціль нафта. Україна більш ніж 100 разів успішно атакувала російську нафтову інфраструктуру. Чого вдалося досягти – карта

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

Мапа НПЗ РФ у 2025 році, до яких долетіли українські дрони. /Інфографіка Аліни Кохан для Forbes Ukraine

Сили оборони України за три роки повномасштабної війни вразили десятки російських НПЗ та нафтобаз, якими ворог живить логістику своєї армії. Фото Інфографіка Аліни Кохан для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:41 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:41

Десятки НПЗ та нафтобаз у Росії палали за роки повномасштабної війни від ударів українських Сил оборони. Хоча внаслідок атак РФ скоротила переробку до 12-річного мінімуму, експортні надходження від нафти і нафтопродуктів зросли на 2%. Які саме об’єкти нафтової промисловості РФ були уражені, які наслідки обстрілів і чого чекати у 2025 році?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

В ніч на 24 лютого Сили оборони України атакували один із найбільших російських нафтопереробних заводів – Рязанський НПЗ, який належить компанії «Роснефть». Це був щонайменше п’ятий успішний удар по цьому заводу за час війни. Внаслідок атаки підприємство призупинило роботу.

Рязанський НПЗ у 2024-му переробив на бензин, дизель, мазут та авіаційне паливо 13,1 млн т нафти, що склало майже 5% загальної нафтопереробки в Росії.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні