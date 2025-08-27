Если летом 2024 года Украина страдала от нехватки электричества и массовых отключений , то в этом году заработала на экспорте избыточной энергии почти €90 млн. Почему так произошло, кто в лидерах и что мешает увеличить поставки за границу?

В августе 2025 года Украина экспортирует электричества на €40 млн, прогнозирует аналитик ExPro Дарья Орлова. За предыдущие два месяца лета электроэнергии в ЕС было продано на €47 млн.

В прошлом году такие результаты казались невозможными. С 12 мая по 29 сентября 2024 года электроэнергию из Украины не экспортировали. Причина – острый дефицит, который компенсировали ограничением потребителей и импортом. За 2024 год Украина импортировала электричества на $670 млн.