Якщо влітку 2024-го Україна потерпала від браку електрики і масових відключень, то цьогоріч заробила на експорті надлишкової енергії майже €90 млн. Чому так сталось, хто у лідерах та що заважає збільшити поставки за кордон?
У серпні 2025-го Україна експортує електрики на €40 млн, прогнозує аналітик ExPro Дарʼя Орлова. За попередні два місяці літа електроенергії в ЄС було продано на €47 млн.
Торік такі результати здавались неможливими. З 12 травня по 29 вересня 2024-го електроенергію з України не експортували. Причина – гострий дефіцит, який компенсували обмеженням споживачів і імпортом. За 2024 рік Україна імпортувала електрики на $670 млн.
