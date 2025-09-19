Forbes Digital підписка
«Сегодня остановил развитие – завтра аутсайдер». Во что инвестируют промышленные группы и откуда деньги. Опыт «Аскания» и Time

Татьяна Антонюк
Юлія Плієва Apple Consulting, Радислав Ткаченко Time, Сергій Жила Асканія /Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Участники дискуссии «Завтра больше: стратегии роста региональных промышленных групп» Радислав Ткаченко (Time) и Сергей Жила («Аскания»), модератор Юлия Плиева (Apple Consulting) Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Почему не стоит ждать завершения войны и улучшения условий, а уже сейчас инвестировать в рост? Как это делают украинские инвестиционно-промышленные группы и советуют другим? Главное из дискуссии на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.

«Это было ошибкой – необходимо было развивать компанию, а теперь вынужден догонять, чтобы она не стала убыточной», – говорит совладелец инвестиционной группы Time Радислав Ткаченко. Группа работает в нескольких секторах: агро, производство, недвижимость, медицина, ритейл.

«Бизнес – как езда на велосипеде: пока крутишь педали – едешь, как только перестаешь – падаешь», – говорит СЕО группы компаний «Аскания» Сергей Жила. Если начали инвестировать и развивать крупные бизнесы, нужно это делать. Кто останавливается и ждет – теряет долю рынка. Ее забирает та компания, которая развивается, пусть и осторожно, добавляет он.

