Почему не стоит ждать завершения войны и улучшения условий, а уже сейчас инвестировать в рост? Как это делают украинские инвестиционно-промышленные группы и советуют другим? Главное из дискуссии на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.
«Это было ошибкой – необходимо было развивать компанию, а теперь вынужден догонять, чтобы она не стала убыточной», – говорит совладелец инвестиционной группы Time Радислав Ткаченко. Группа работает в нескольких секторах: агро, производство, недвижимость, медицина, ритейл.
«Бизнес – как езда на велосипеде: пока крутишь педали – едешь, как только перестаешь – падаешь», – говорит СЕО группы компаний «Аскания» Сергей Жила. Если начали инвестировать и развивать крупные бизнесы, нужно это делать. Кто останавливается и ждет – теряет долю рынка. Ее забирает та компания, которая развивается, пусть и осторожно, добавляет он.
