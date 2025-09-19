Підписка від 49 грн
«Сьогодні зупинив розвиток – завтра аутсайдер». У що інвестують промислові групи і звідки гроші. Досвід «Асканія» і Time

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Юлія Плієва Apple Consulting, Радислав Ткаченко Time, Сергій Жила Асканія /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Учасники дискусії «Завтра більше: стратегії зростання регіональних промислових груп» Радислав Ткаченко (Time) і Сергій Жила («Асканія»), модераторка Юлія Плієва (Apple Consulting) Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Чому не варто чекати на завершення війни і покращення умов, а вже зараз інвестувати в зростання? Як це роблять українські інвестиційно-промислові групи і що радять іншим? Головне з дискусії на Форумі промисловців від Forbes Ukraine.

«Це було помилкою – необхідно було розвивати компанію, а тепер вимушений наздоганяти, аби вона не стала збитковою», – каже співвласник інвестиційної групи Time Радислав Ткаченко. Група працює у кількох секторах: агро, виробництво, нерухомість, медицина, ритейл.

«Бізнес – як їзда на велосипеді: поки крутиш педалі – їдеш, щойно перестаєш – падаєш», – говорить СЕО групи компаній «Асканія» Сергій Жила. Якщо почав інвестувати і розвивати великі бізнеси, потрібно це робити. Хто зупиняється і чекає – втрачає частку ринку. Її забирає та компанія, яка розвивається, нехай і обережно, додає він. 

