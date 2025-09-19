Чому не варто чекати на завершення війни і покращення умов, а вже зараз інвестувати в зростання? Як це роблять українські інвестиційно-промислові групи і що радять іншим? Головне з дискусії на Форумі промисловців від Forbes Ukraine.
«Це було помилкою – необхідно було розвивати компанію, а тепер вимушений наздоганяти, аби вона не стала збитковою», – каже співвласник інвестиційної групи Time Радислав Ткаченко. Група працює у кількох секторах: агро, виробництво, нерухомість, медицина, ритейл.
«Бізнес – як їзда на велосипеді: поки крутиш педалі – їдеш, щойно перестаєш – падаєш», – говорить СЕО групи компаній «Асканія» Сергій Жила. Якщо почав інвестувати і розвивати великі бізнеси, потрібно це робити. Хто зупиняється і чекає – втрачає частку ринку. Її забирає та компанія, яка розвивається, нехай і обережно, додає він.
