Россия увеличивает удары по украинской энергетике. Чего ждать зимой?
С начала октября Россия возобновила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Самая сложная ситуация на севере страны – в Черниговской и Сумской областях.
Оба региона находятся под постоянным давлением из-за регулярных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Как следствие – непредсказуемые и продолжительные аварийные отключения, в то время как на остальной территории страны действуют графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей.
