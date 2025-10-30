Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Тактика выжженной земли. Чернигов и Сумы больше всего страдают от отключений электричества. Какие еще регионы в зоне риска? Разбор

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Удари по енергетиці /Getty Images

Как изменилась тактика ударов россиян по украинской энергетике? Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:28 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:28

Россия увеличивает удары по украинской энергетике. Чего ждать зимой?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

С начала октября Россия возобновила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Самая сложная ситуация на севере страны – в Черниговской и Сумской областях.

Оба региона находятся под постоянным давлением из-за регулярных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Как следствие – непредсказуемые и продолжительные аварийные отключения, в то время как на остальной территории страны действуют графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні