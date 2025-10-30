С начала октября Россия возобновила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Самая сложная ситуация на севере страны – в Черниговской и Сумской областях.

Оба региона находятся под постоянным давлением из-за регулярных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Как следствие – непредсказуемые и продолжительные аварийные отключения, в то время как на остальной территории страны действуют графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей.