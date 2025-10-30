Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Тактика випаленої землі. Чернігів і Суми найбільше потерпають від відключень електрики. Які ще регіони в зоні ризику? Розбір

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Удари по енергетиці /Getty Images

Як змінилася тактика ударів росіян по українській енергетиці? Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:28 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:28

Росія нарощує удари по українській енергетиці. Чого чекати взимку?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

З початку жовтня Росія відновила масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. Найскладніша ситуація на півночі країни – в Чернігівській та Сумській областях.

Обидва регіони перебувають під постійним тиском через регулярні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Як наслідок – непередбачувані й тривалі аварійні відключення, тоді як на решті території країни діють графіки погодинних відключень для побутових і промислових споживачів. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні