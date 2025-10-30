З початку жовтня Росія відновила масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. Найскладніша ситуація на півночі країни – в Чернігівській та Сумській областях.

Обидва регіони перебувають під постійним тиском через регулярні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Як наслідок – непередбачувані й тривалі аварійні відключення, тоді як на решті території країни діють графіки погодинних відключень для побутових і промислових споживачів.