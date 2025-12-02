Онлайн-издание «The Village Украина» стало частью Fozzy Group в октябре 2025 года, узнал Forbes Ukraine. После сделки Fozzy Media Group охватывает 41% украинской лайфстайл-аудитории, говорят в компании. Как приобретение The Village меняет стратегию ритейлера и зачем компании усиливать медиаблок?

«The Village Украина» вошла в структуру Fozzy Media Group, подтвердили Forbes Ukraine в группе Владимира Костельмана. Детали сделки не разглашаются. Редакция «The Village Украина» будет работать независимо, а Fozzy не будет вмешиваться в контентную политику, подчеркивают в компании.

Fozzy Group развивает собственные медийные активы с 2016 года. За три квартала 2025-го выручка Fozzy Media Group составила 45,6 млн грн – больше, чем за весь предыдущий год (42 млн грн). В портфель подразделения входят БЖ, Shuba.life и несколько специализированных сообществ, в частности «Сомелье в зеленых штанах», DrinkSetter и BeerMaster.