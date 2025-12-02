Онлайн-видання «The Village Україна» стало частиною Fozzy Group в жовтні 2025 року, дізнався Forbes Ukraine. Після угоди Fozzy Media Group охоплює 41% української лайфстайл-аудиторії, кажуть у компанії. Як придбання The Village змінює стратегію ритейлера і навіщо компанії посилювати медіаблок?

«The Village Україна» увійшла до структури Fozzy Media Group, підтвердили Forbes Ukraine у групі Володимира Костельмана. Деталі угоди не розголошують. Редакція «The Village Україна» працюватиме незалежно, а Fozzy не втручатиметься в контентну політику, наголошують у компанії.

Fozzy Group розвиває власні медійні активи з 2016 року. За три квартали 2025-го виторг Fozzy Media Group склав 45,6 млн грн – більше, ніж за весь попередній рік (42 млн грн). До портфеля підрозділу входять БЖ, Shuba.life та кілька спеціалізованих спільнот, зокрема «Сомельє в зелених штанях», DrinkSetter і BeerMaster.