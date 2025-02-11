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«Токсичная тема». Депутаты разрешили «Энергоатому» купить у Болгарии советское оборудование за 27 млрд грн для достройки ХАЭС. В чем проблема?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

4 хв читання

Верховна Рада підтримала закупівлю обладнання для добудови ХАЕС. /SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Хмельницкая АЭС имеет два работающих блока и два недостроенных. Фото SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

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Парламент разрешил «Энергоатому» купить советское оборудование для достройки двух энергоблоков ХАЭС, на что уйдут годы и десятки миллиардов гривен. Что происходит

11 февраля парламент принял во втором чтении закон, который предоставляет право «Энергоатому» купить у Болгарии оборудование, которому около 30 лет, для достройки Хмельницкой АЭС за свыше €600 млн (27 млрд грн). 269 ​​депутатов проголосовали за.

Также документ обязывает правительство утвердить актуализированное технико-экономическое обоснование (ТЭО) достройки ХАЭС и запрещает «Энергоатому» проводить какие-либо работы по достройке станции, пока не будет принят соответствующий закон. Еще в апреле 2024-го правительство зарегистрировало в парламенте законопроект №11146 о достройке двух энергоблоков ХАЭС. Но за неимением голосов в Раде документ 10 месяцев не выносили на голосование.

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