«Токсична тема». Депутати дозволили «Енергоатому» купити у Болгарії радянське обладнання за 27 млрд грн для добудови ХАЕС. У чому проблема?

Парламент дозволив «Енергоатому» купити радянське обладнання для добудови двох енергоблоків ХАЕС, на що підуть роки і десятки мільярдів гривень. Що відбувається

11 лютого парламент ухвалив у другому читанні закон, який надає право «Енергоатому» купити в Болгарії обладнання, якому близько 30 років, для добудови Хмельницької АЕС за понад €600 млн (27 млрд грн). 269 депутатів проголосували за.

Також документ зобовʼязує уряд затвердити актуалізоване техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) добудови ХАЕС і забороняє «Енергоатому» проводити будь-які роботи з добудови станції, поки не буде ухвалено відповідний закон. Ще в квітні 2024-го уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт №11146 про добудову двох енергоблоків ХАЕС. Але через брак голосів у Раді документ 10 місяців не виносили на голосування.