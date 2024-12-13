Цена вопроса – 30 млрд грн. «Укрзализныця» хочет повысить тарифы на 37% с 1 февраля. Что это значит для УЗ и во сколько обойдется бизнесу

«Укрзализныця» снова готовится повысить тарифы. С февраля перевозка всех видов грузов может подорожать на 37%. Компания оказалась в затруднительном положении и закончит год с убытком, объясняет СЕО УЗ Александр Перцовский. Бизнес считает дополнительные расходы и предупреждает об отрицательных последствиях для экономики. Кто заплатит больше всех?

«Укрзализныця» хочет повысить стоимость перевозок для всех классов грузов сразу на 37% с 1 февраля 2025 года, сообщил председатель правления компании Александр Перцовский в интервью «Интерфакс-Украина».

Согласовать желание железнодорожного монополиста должно Министерство развития общин и территорий. Там на идею Перцовского отреагировали сдержанно. «Письмо с предложением УЗ еще не дошло до министерства», – говорит замминистра Тимур Ткаченко. «Должны найти оптимальное решение с учетом рисков для бизнес-сообщества», – добавил он.