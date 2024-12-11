Тарифи на вантажні перевезення можуть зрости з 1 лютого 2025-го – голова «Укрзалізниці»

АТ «Укрзалізниця» розраховує, що індексовані тарифи почнуть працювати з 1 лютого 2025 року, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» . Напередодні наглядова рада УЗ погодила індексацію тарифів на перевезення вантажів на рівні 37%.

Ключові факти

За словами Перцовського, індексовані тарифи дадуть змогу УЗ залишитися «на плаву», продовжити безпечно та безперервно здійснювати перевезення.

«Це (терміни початку роботи тарифів) залежить від швидкості всіх необхідних погоджень. У проєкті нашого фінансового плану — щоб компанія залишилася «на плаву», могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення, ми виходимо з того, що індексовані тарифи працюватимуть уже з 1 лютого 2025 року», – сказав Перцовський.

Він пояснив, що в іншому випадку «існують суттєві операційні ризики через недофінансування ремонтів, неможливість утримувати колектив залізничників».

Він додав, що тарифи на перевезення для всіх класів вантажів планується проіндексувати на 37%. «Якби тарифи змінювались з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, вони мали б зрости, мінімум, у 2,5 рази. Ми обираємо з цього помірніший сценарій», – сказав голова правління УЗ.

За його словами, транспортна складова у загальній вартості основних вантажів як була, так і лишається на рівні, який не має принципово зашкодити конкурентності української продукції. Для зернових вантажів вона зросте, орієнтовно, на 1,4%, для залізної руди – на 2,7%; для вугілля та чорних металів – до 1%.

Перцовський підкреслив, що УЗ наразі не розглядає зміну тарифів для пасажирів. «Це не можна робити під час війни. Та і економічний ефект для компанії буде набагато менш помітним у порівнянні з ефектом від змін у вантажному напрямку», – зазначив він.

Контекст

У черні голова правління УЗ Євген Лященко повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine, що до кінця року модель тарифоутворення на перевезення вантажів, за якою «Укрзалізниця» працювала з 1997 року, може повністю змінитися. Без цього кроку компанія не зможе закінчити рік з прибутком. Для бізнесу витрати сумарно можуть зрости на приблизно 7%.

21 жовтня Кабмін призначив Олександра Перцовського новим головою правління компанії строком на три роки. До цього він очолював пасажирський напрям УЗ.

5 грудня наглядова рада УЗ погодила індексацію тарифів на перевезення вантажів, які не індексувалися майже два роки. Пропозиції будуть направлені для розгляду Тарифної ради при Міністерстві розвитку громад та територій. УЗ наголошує, що за цей період індекс цін виробників промислової продукції вже становив 176,4%. Залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів на рівні 37%, або приблизно 13% у річному обчисленні, з огляду на те, що після останньої індексації минуло 2,5 року.

Востаннє УЗ підвищувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%. Майже половину всієї суми пдвищення тоді сплатив SCM Ріната Ахметова, оскільки на частку його підприємств на момент підвищення припадало майже 30% усіх залізничних вантажів писав Forbes у червні 2022 року з посиланням на розрахунки УЗ.

Навіщо УЗ чергова зміна вантажних тарифів та який бізнес зачепить найбільше на цей раз — читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

За підсумками січня – вересня «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року. Фінансовий план компанії на 2024 рік передбачає збитки в розмірі 12,6 млрд грн.