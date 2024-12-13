Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

вантажні перевезення УЗ /Shutterstock
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Ціна питання – 30 млрд грн. «Укрзалізниця» хоче підвищити тарифи на 37% із 1 лютого. Що це означає для УЗ і скільки коштуватиме бізнесу

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

УЗ хоче підвищити тарифи на 37% із 1 лютого. Хто заплатить найбільше? Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:36 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:36

«Укрзалізниця» знову готується підвищити тарифи. З лютого перевезення всіх видів вантажів подорожчає на 37%. Компанія опинилася в скрутному становищі та закінчить рік зі збитком, пояснює СЕО УЗ Олександр Перцовський. Бізнес рахує додаткові витрати та попереджає про негативні наслідки для економіки. Хто заплатить найбільше?

«Укрзалізниця» хоче підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37% із 1 лютого 2025 року, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». 

Погодити бажання залізничного монополіста має Міністерство розвитку громад та територій. Там на ідею Перцовського відреагували стримано. «Лист із пропозицією УЗ ще не дійшов до міністерства», – каже заступник міністра Тимур Ткаченко. «Маємо знайти оптимальне рішення з урахуванням ризиків для бізнес-спільноти», – додав він.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні