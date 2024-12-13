Ціна питання – 30 млрд грн. «Укрзалізниця» хоче підвищити тарифи на 37% із 1 лютого. Що це означає для УЗ і скільки коштуватиме бізнесу

«Укрзалізниця» знову готується підвищити тарифи. З лютого перевезення всіх видів вантажів подорожчає на 37%. Компанія опинилася в скрутному становищі та закінчить рік зі збитком , пояснює СЕО УЗ Олександр Перцовський. Бізнес рахує додаткові витрати та попереджає про негативні наслідки для економіки. Хто заплатить найбільше?

«Укрзалізниця» хоче підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37% із 1 лютого 2025 року, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Погодити бажання залізничного монополіста має Міністерство розвитку громад та територій. Там на ідею Перцовського відреагували стримано. «Лист із пропозицією УЗ ще не дійшов до міністерства», – каже заступник міністра Тимур Ткаченко. «Маємо знайти оптимальне рішення з урахуванням ризиків для бізнес-спільноти», – додав він.