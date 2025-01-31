Цена вопроса – €500 млн. «Нафтогаз» будет импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Почему это только начало проблемы, которая растянется минимум на два года?

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«Нафтогаз» начал импортировать газ. Пока импорт небольшой – 100 млн кубометров, но может понадобиться в 10 раз больше, чтобы пройти зиму без отключений. Каковы причины дефицита и сколько его покрытие будет стоить госбюджету?
«Отопительный сезон 2024/2025 мы пройдем исключительно на газе собственной добычи», – говорил в июле тогдашний руководитель «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью «Укринформу».
Однако 29 января «Нафтогаз» заявил, что импортирует топливо. «Мы должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны», – подчеркнул нынешний глава компании Роман Чумак.
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