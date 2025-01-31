Ціна питання – €500 млн. «Нафтогаз» імпортуватиме газ, щоб пройти опалювальний сезон. Чому це лише початок проблеми, яка розтягнеться мінімум на два роки?

«Нафтогаз» почав імпортувати газ. Поки що імпорт невеликий – 100 млн кубометрів, але може знадобитись у 10 разів більше, щоб пройти зиму без відключень. Які причини дефіциту і скільки його подолання коштуватиме держбюджету?