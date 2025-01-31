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Ціна питання – €500 млн. «Нафтогаз» імпортуватиме газ, щоб пройти опалювальний сезон. Чому це лише початок проблеми, яка розтягнеться мінімум на два роки?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

«Нафтогаз» почав імпорт газу /Getty Images

Імпорт газу на початку 2025 року став спростуванням надії колишнього очільника «Нафтогазу» Олексія Чернишова пройти опалювальний сезон на власному паливі. Фото Getty Images

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«Нафтогаз» почав імпортувати газ. Поки що імпорт невеликий – 100 млн кубометрів, але може знадобитись у 10 разів більше, щоб пройти зиму без відключень. Які причини дефіциту і скільки його подолання коштуватиме держбюджету?

«Опалювальний сезон 2024/2025 ми пройдемо виключно на газі власного видобутку», – казав у липні тодішній керівник «Нафтогазу» Олексій Чернишов в інтерв’ю «Укрінформу».

Проте 29 січня «Нафтогаз» заявив, що імпортує паливо. «Маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни», – наголосив нинішній очільник компанії Роман Чумак. 

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