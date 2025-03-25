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Президент Зеленський підписав закон про збільшення акцизів на сигарети /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Цена привычки. Президент подписал закон о повышении «табачных» акцизов. Насколько подорожают сигареты и стики. Спойлер: не на 40 грн

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Акцизы на сигареты и ТВЭНы вырастут с конца марта 2025 года. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

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Владимир Зеленский 24 марта подписал законопроект №11090 о повышении акцизов на сигареты и табачные изделия. Помимо роста акцизов, с 1 апреля дополнительно вводится новый коэффициент к акцизу, что повлияет на конечную стоимость сигарет. На сколько они подорожают и почему курильщикам стиков повезло больше.

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Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Верховная Рада приняла еще в конце 2024 года. Он предусмотрел поэтапный рост акцизов на сигареты и табачные изделия не менее €90 за 1000 штук до 2028 года, как этого требует Директива ЕС. Но президент не подписывал принятый Радой закон 104 дня.

Возможно, на подписание повлияла встреча совета директоров МВФ, которая состоится 28 марта и на которой будет рассмотрен вопрос о выделении Украине восьмого транша. Повышение акцизов является одним из условий для седьмого пересмотра кредитной программы МВФ, писал еще в декабре 2024 года глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в Telegram.

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