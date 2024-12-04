Сигареты подорожают. Верховная Рада одобрила повышение акцизов на табачные изделия

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект №11090 о внесении изменений в Налоговый кодекс о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия, сообщил народный депутат, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев. Повышение акцизов приведет к росту цен на сигареты. По оценкам нардепа Ярослава Железняка, пачка сигарет подорожает примерно на 40 грн.

Ключевые факты

Принятие законопроекта должно обеспечить приведение налогового законодательства Украины к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации, напомнил Гетманцев.

Проект закона предусматривает постепенное до 2028 года повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Рады от 21 июня 2011 года (не менее €90 за 1000 шт. сигарет).

Это касается структуры и ставок акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с эквивалентным повышением таких ставок на табак, на промышленные заменители табака и уменьшения их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева.

Документ предусматривает определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога.

Из-за принятия этого законопроекта в следующем году цена на пачку сигарет вырастет примерно на 40 грн, отметил народный депутат Ярослав Железняк. «Возможно, больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к евро и будут постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС», – пояснил он.

Вступающий в силу 1 января 2025 года закон будет способствовать достижению социального эффекта: уменьшению потребления сигарет, и, как следствие, снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и увеличению продолжительности жизни украинца, говорится в сообщении Минфина.

Ведомство напомнило, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений и военных облигаций. Поэтому для обеспечения дополнительного финансирования 4 декабря Рада повысила акцизы.

Инфографика Министерства финансов

Контекст

Более двух месяцев подряд теневой рынок табака продолжает восстанавливать свои позиции после сокращения, происходившего на фоне обысков БЭБ на самых крупных табачных фабриках. Отличие этого «сезона» – кроме «серых» фабрик, контрафакт начали масштабно производить в «гаражах». Почему детенизация табачной отрасли забуксовала и есть ли шансы побороть один из самых крупных теневых рынков страны – читайте в материале Forbes Ukraine.

В ноябре бизнес-сообщество призвало парламент поддержать правительственную версию законопроекта №11090 в части подхода к механизму определения и размера ставок. Бизнес подчеркивал, что поднятие даже постепенное адвалорной ставки приведет к увеличению нелегального рынка и меньшей предсказуемости бюджетных поступлений, а также к общим негативным последствиям для всего легального рынка табачных изделий.

Минфин напоминает, что план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно работает в Украине с 2018-го. Этот план должен в 2025 году обеспечить выполнение требований Директивы ЕС, но из-за процессов девальвации, в частности вызванных войной, в 2025-м акциз на сигареты достигнет лишь уровня €70. Потому возникла необходимость постепенного пересмотра ставки акцизного налога до 2028 года.