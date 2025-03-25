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Президент Зеленський підписав закон про збільшення акцизів на сигарети /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік
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Forbes Digital

Ціна звички. Президент підписав закон про підвищення «тютюнових» акцизів. Наскільки подорожчають цигарки і стіки. Спойлер: не на 40 грн

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Акцизи на сигарети та ТВЕНи зростуть з кінця березня 2025 року Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

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Володимир Зеленський 24 березня підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизів на сигарети і тютюнові вироби. Крім зростання акцизів, з 1 квітня додатково вводиться новий коефіцієнт до акцизу, що вплине на кінцеву вартість сигарет. На скільки вони здорожчають і чому курцям стіків пощастило більше.

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Законопроєкт про зміни до Податкового кодексу Верховна Рада ухвалила ще наприкінці 2024 року. Він передбачив поетапне зростання акцизів на сигарети і тютюнові вироби щонайменше до €90 за 1000 штук до 2028-го, як цього вимагає Директива ЄС. Але президент не підписував прийнятий Радою закон 104 дні. 

Можливо, на підписання вплинула зустріч ради директорів МВФ, що відбудеться 28 березня і на якій буде розглянуто питання виділення Україні восьмого траншу. Підвищення акцизів є однією з умов для сьомого перегляду кредитної програми МВФ, писав ще у грудні 2024 року голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев у Telegram.

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