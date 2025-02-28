В лидерах – львовские заведения и фастфуд. Forbes Ukraine составил список крупнейших украинских ресторанных сетей в 2024 году. Кто в десятке?

Ресторанный бизнес привыкает работать в военное время. Компании восстанавливают пострадавшие учреждения, открывают новые и соревнуются за персонал – новый квест военного времени. Какие ресторанные сети оказались в списке самых больших в Украине по количеству заведений?

В ресторанном бизнесе сложилась парадоксальная ситуация – среднерыночные показатели за 2024 год – довольно скромные, но самые большие сети второй год подряд увеличивают количество заведений.

Пара лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлогодним списком крупнейших ресторанных сетей от Forbes Ukraine. Львовская !FEST за год выросла почти наполовину – до 150 заведений, но все равно осталась второй. Lviv Croissants добавила 26 точек и сохранила первую строчку списка.