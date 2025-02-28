Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

У лідерах – львівські заклади та фастфуд. Forbes Ukraine склав список найбільших українських ресторанних мереж 2024 року. Хто у десятці?

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

7 хв читання

Найбільші ресторанні мережі України у 2024 році /Колаж Анна Наконечна

Найбільші ресторанні мережі України у 2024 році Фото Колаж Анна Наконечна

Ресторанний бізнес звикає працювати у військовий час. Компанії відновлюють постраждалі заклади, відкривають нові та змагаються за персонал – новий квест воєнного часу. Які ресторанні мережі опинились у списку найбільших в Україні за кількістю закладів?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

У ресторанному бізнесі склалась парадоксальна ситуація – середньоринкові показники за 2024 рік – доволі скромні, але найбільші мережі другий рік поспіль збільшують кількість закладів. 

Пара лідерів залишилась незмінною, порівняно з минулорічним списком найбільших ресторанних мереж від Forbes Ukraine. Львівська !FEST за рік зросла майже наполовину – до 150 закладів, але все одно залишилась другою. Lviv Croissants додала 26 точок і зберегла першу сходинку списку. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні