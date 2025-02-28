У лідерах – львівські заклади та фастфуд. Forbes Ukraine склав список найбільших українських ресторанних мереж 2024 року. Хто у десятці?

Ресторанний бізнес звикає працювати у військовий час. Компанії відновлюють постраждалі заклади, відкривають нові та змагаються за персонал – новий квест воєнного часу. Які ресторанні мережі опинились у списку найбільших в Україні за кількістю закладів?

У ресторанному бізнесі склалась парадоксальна ситуація – середньоринкові показники за 2024 рік – доволі скромні, але найбільші мережі другий рік поспіль збільшують кількість закладів.

Пара лідерів залишилась незмінною, порівняно з минулорічним списком найбільших ресторанних мереж від Forbes Ukraine. Львівська !FEST за рік зросла майже наполовину – до 150 закладів, але все одно залишилась другою. Lviv Croissants додала 26 точок і зберегла першу сходинку списку.