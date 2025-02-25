«В потенциальном соглашении со США – только возможности для Украины». CEO Velta Андрей Бродский – о преимуществах соглашения о недрах с Трампом. Интервью

Соглашение о недрах между США и Украиной наделало шума . Страна рискует подписаться на кабальные условия или получить шанс привлечь американские компании в разработку собственных недр? Velta Андрея Бродского, 52, добывает в Украине титан – важный металл для космической, энергетической и военных отраслей. Видит ли Бродский в соглашении, с драфтом которого он ознакомился накануне, риски для Украины или своего собственного бизнеса?

Соглашение о недрах между США и Украиной обсуждается в прессе с начала февраля, но его текст официально до сих пор не опубликован. Условия соглашения послужили поводом для споров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первый требует от Украины признать долгом американскую помощь во время войны, оцениваемую в сотни миллиардов долларов, и подписать соглашение без правок. Зеленский отказывается признавать долгом грантовую помощь США в $100 млрд и подчеркивает, что частью соглашения должны быть гарантии безопасности для Украины.