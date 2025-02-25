Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«В потенциальном соглашении со США – только возможности для Украины». CEO Velta Андрей Бродский – о преимуществах соглашения о недрах с Трампом. Интервью

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

Андрій Бродський /Олег Самойленко, для Forbes Ukraine

Будущий украино-американский Фонд должен решить две ключевые проблемы: нехватку средств и доверия инвесторов, уверен владелец добывающей компании Velta Андрей Бродский. Фото Олег Самойленко, для Forbes Ukraine

Соглашение о недрах между США и Украиной наделало шума. Страна рискует подписаться на кабальные условия или получить шанс привлечь американские компании в разработку собственных недр? Velta Андрея Бродского, 52, добывает в Украине титан – важный металл для космической, энергетической и военных отраслей. Видит ли Бродский в соглашении, с драфтом которого он ознакомился накануне, риски для Украины или своего собственного бизнеса?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Соглашение о недрах между США и Украиной обсуждается в прессе с начала февраля, но его текст официально до сих пор не опубликован. Условия соглашения послужили поводом для споров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первый требует от Украины признать долгом американскую помощь во время войны, оцениваемую в сотни миллиардов долларов, и подписать соглашение без правок. Зеленский отказывается признавать долгом грантовую помощь США в $100 млрд и подчеркивает, что частью соглашения должны быть гарантии безопасности для Украины.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні