«США робитимуть все, щоб закінчити гарячу стадію війни у 2025 році». Головне з пресконференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський готовий залишити пост, якщо це принесе мир або Україна вступить в НАТО; в угоді зі США про надра мають бути гарантії безпеки; питання виборів в Україні піднімала РФ, тепер воно звучить у США. Про що говорив президент на пресконференції в рамках форуму «Україна. Рік 2025» 23 лютого.