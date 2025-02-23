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«США робитимуть все, щоб закінчити гарячу стадію війни у 2025 році». Головне з пресконференції Зеленського

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes
Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

2 хв читання

Володимир Зеленський на пресконференції в рамках форуму «Україна. Рік 2025». Київ, 23 лютого. /Getty Images

Володимир Зеленський на пресконференції в рамках форуму «Україна. Рік 2025». Київ, 23 лютого. Фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський готовий залишити пост, якщо це принесе мир або Україна вступить в НАТО; в угоді зі США про надра мають бути гарантії безпеки; питання виборів в Україні піднімала РФ, тепер воно звучить у США. Про що говорив президент на пресконференції в рамках форуму «Україна. Рік 2025» 23 лютого. 

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Ключові заяви Зеленського

  • «Так. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий… Можу поміняти це на НАТО», – сказав Зеленський. Президент наголосив, що не збирається бути при владі десятиріччя.
  • 37 лідерів держав візьмуть участь у саміті в Києві 24 лютого. З них 13 будуть присутні особисто, зокрема, лідери країн північної Європи та керівництво ЄС, повідомив президент.
  • Зеленський запропонує союзникам найближчими тижнями провести зустріч в одній із європейських столиць для обговорення формату гарантій безпеки для України. Він зазначив, що таку зустріч можуть організувати вже за тиждень-два.
  • Президент заявив, що хоче від Трампа не медіації, а гарантій безпеки. Вони мають бути в угоді про надра. «Не готовий фіксувати $500 млрд як борг. І $100 не готовий. Не готовий визнавати гранти як борги. Ми з Байденом домовлялись про гранти… На $1 допомоги США маємо вернути $2. Я не готовий підписувати те, що виплачуватимуть покоління десятки років», – заявив він. «Трамп не назавжди, а мир нам потрібен на багато років», – наголосив президент.
  • Рахунок війни – 320 млрд: 120 млрд припадає на Україну, 100 млрд – на Європу, Японія – близько 15 млрд. І 100 – США. «Такий вигляд має економіка цієї трагедії», – сказав Зеленський.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак прямо зараз спілкується з переговорниками зі США щодо угоди про надра. «Вже немає ніяких $500 млрд і немає ніяких відсотків», сказав Зеленський.
  • Україна має отримати $15 млрд допомоги від США, яка була затверджена за президента Джо Байдена, повідомив Зеленський.
  • «Цього тижня завершити війну неможливо з гарантіями для України. Я не знаю, як це можна зробити без участі України», – сказав Зеленський, коментуючи заяву речниці Трампа.
  • «Україні потрібно 20 систем ППО Patriot. Якщо США дадуть стільки, то ми вважатимемо це інвестицією у фонд по копалинах», – сказав президент.
  • Зеленський не проти аби угода про надра зі США була ратифікована Верховною Радою. «Якщо це угода і там немає цифр, конкретних цифр, то я не думаю, що нам потрібна ратифікація парламентом України, хоча я не проти», – сказав він.
  • Зеленський заявив, що не ображається за те, що Трамп назвав його «диктатором». «Для чого ображатися? Ображався б на слово диктатор той, хто є диктатор. А так я це сприймаю – ну що ж зробиш, будемо якось жити з США», – сказав президент.
  • Україна отримала більше систем Patriot від Німеччини, ніж від США.
  • США робитимуть все, щоб закінчити гарячу стадію війни у 2025 році.
  • Україна виробила у 2024 році рекордну кількість артсистем – 154, 2 млн FPV-дронів і 100 000 далекобійних дронів.
  • Зеленський запропонував створити обʼєднану армію Європи, першим кроком до якої має стати Україна. Він наголосив, що європейським країнам слід інвестувати в обороноздатність і розраховувати на власні сили.
  • Зеленський заявив, що в гарантіях безпеки розраховує, зокрема, на Туреччину. «Дуже важливо – хто буде готовий дати реальні цифри контингенту – реальні люди, військові судна», – сказав президент.
  • «Якщо всі хочуть завершення гарячої стадії війни, то Україна хоче гарантій безпеки», – заявив Зеленський.
  • Зеленський не отримував натяків на можливе відключення терміналів Starlink, але заявив, що Україна готується для можливості такого розвитку подій.
  • «Паляниця» летить, «Пекло» летить, «Рута» летить. Є успіхи, є попадання. Балістика готується», – сказав Зеленський, коментуючи українське виробництво далекобійної зброї.
  • «Немає серйозних сигналів збоку Китаю, що вони на щось готові», – сказав Зеленський про перспективи відновлення довоєнних відносин з КНР.
  • «Питання виборів в Україні піднімала РФ, тепер воно звучить у США. Це не секрет. Жодного разу партнери цього питання не піднімали. Але ця хвиля серйозна і її можна вважати одним із інструментів тиску на Україну», – сказав Зеленський, відповідаючи на питання можливості проведення виборів під час війни.
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