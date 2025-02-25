«У потенційній угоді зі США – тільки можливості для України». CEO Velta Андрій Бродський – про переваги від угоди про надра з Трампом. Інтерв’ю

Угода про надра між США та Україною наробила галасу . Країна ризикує підписатись на кабальні умови, чи отримати шанс залучити американські компанії у розробку власних надр? Velta Андрія Бродського, 52, видобуває в Україні титан – важливий метал для космічної, енергетичної та військових галузей. Чи вбачає Бродський в угоді, з драфтом якої він ознаймовися напередодні, ризики для України чи для свого власного бізнесу?

Угода про надра між США та Україною обговорюється в пресі з початку лютого, але її текст офіційно досі не опублікований. Умови угоди стали приводом для суперечок між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Перший вимагає від України визнати боргом американську допомогу під час війни, яку оцінює у сотні мільярдів доларів, і підписати угоду без правок. Натомість Зеленський відмовляється визнавати боргом грантову допомогу США у $100 млрд і наголошує, що частиною угоди мають бути гарантії безпеки для України.