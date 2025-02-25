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«У потенційній угоді зі США – тільки можливості для України». CEO Velta Андрій Бродський – про переваги від угоди про надра з Трампом. Інтерв’ю

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

Андрій Бродський /Олег Самойленко, для Forbes Ukraine

Майбутній україно-американський Фонд має розвʼязати дві ключові проблеми - брак коштів та довіри інвесторів, впевнений власник видобувної компанії Velta Андрій Бродський. Фото Олег Самойленко, для Forbes Ukraine

Угода про надра між США та Україною наробила галасу. Країна ризикує підписатись на кабальні умови, чи отримати шанс залучити американські компанії у розробку власних надр? Velta Андрія Бродського, 52, видобуває в Україні титан – важливий метал для космічної, енергетичної та військових галузей. Чи вбачає Бродський в угоді, з драфтом якої він ознаймовися напередодні, ризики для України чи для свого власного бізнесу?

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Угода про надра між США та Україною обговорюється в пресі з початку лютого, але її текст офіційно досі не опублікований. Умови угоди стали приводом для суперечок між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Перший вимагає від України визнати боргом американську допомогу під час війни, яку оцінює у сотні мільярдів доларів, і підписати угоду без правок. Натомість Зеленський відмовляється визнавати боргом грантову допомогу США у $100 млрд і наголошує, що частиною угоди мають бути гарантії безпеки для України.

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